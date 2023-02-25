Новый, десятый пакет антироссийских санкций был согласован Евросоюзом

Еврокомиссия приняла решение о согласовании десятого по счету пакета санкций, направленных против РФ.

В этот пакет включены ограничительные меры против физических и юридических лиц, поддерживающих российскую сторону в украинском конфликте, а также распространяющих пропаганду и доставляющих беспилотники.

Об этом сообщили в пятницу с официального аккаунта Швеции в Твиттере. Новые ограничения коснутся усугубления санкций на экспорт технологий и товаров двойного назначения.

Также в санкционный перечень войдут меры, касающиеся "российской дезинформации".

Принятию соглашения предшествовали несколько недель переговоров.

В итоге Польша отказалась принять новый пакет, который, по мнению Матеуша Моравецкого "слишком легкий и слишком слабый", и выдвинула ряд дополнительных условий.

Как считают дипломаты Евросоюза, самым сложным пунктом обсуждения был вопрос импорта российского каучука. Здесь Италия предложила более долгий переходный период.