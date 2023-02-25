Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 февраля-2 марта совершит государственный визит в Китай, где проведёт ряд встреч.

25 февраля пресс-служба президента Республики Беларусь на официальном веб-сайте сообщила о том, что Александр Лукашенко совершит государственный визит в Китайскую Народную Республику, который продлится с 28 февраля до 2 марта и станет продолжением многолетнего курса на выстраивание отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Китаем.

В ходе поездки белорусский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах, по итогам которых может быть подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах сотрудничества.

Помимо прочего, Александр Лукашенко проведет ряд встреч с высокопоставленными должностными лицами Китая, управлением ведущих китайских корпораций.