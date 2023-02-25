Марочко: ВС РФ нанесли удар по колонне техники ВСУ под Кременной в ЛНР

Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ нанесли удар по колонне техники ВСУ, которую перебрасывали под Кременную в ЛНР.

25 февраля информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на отставного подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, сообщило о том, что служащие армии России поразили часть колонны техники Вооружённых сил Украины, которую перебрасывали в район города Кременная.

Марочко уточнил, что лишь 70% военного вооружения и техники украинской стороны достигли пункта назначения, в то время как 30% были уничтожены высокоточными ударами российской артиллерии и авиации.