Американский наёмник Трой Оффенбекер заявил, что средний срок жизни украинского солдата на передовой у Артёмовска в ДНР составляет четыре часа.

25 февраля бывший морской пехотинец США Трой Оффенбекер, воюющий на стороне ВСУ, в интервью американскому журналу Newsweek рассказал о сроке жизни солдат на передовой в районе города Артёмовск в ДНР, назвав обстановку на данном участке фронта «мясорубкой».

Оффенбекер утверждает, что средняя продолжительность жизни служащих Вооружённых сил Украины под Артёмовском составляет около четырёх часов, подчеркнув, что украинская сторона несёт большие потери и вряд-ли сможет удержать город под своим контролем.