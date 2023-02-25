Марочко: войска РФ уничтожили 70% техники в колонне ВСУ под Кременной в ЛНР

Андрей Марочко утверждает, что российские военные нанесли прицельный удар по колонне украинской техники в районе Кременной.

25 февраля офицер милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко дал интервью журналистам издания "РИА Новости", где рассказал, что подразделения российских войск атаковали колонну военной техники вооружённых сил Украины возле Кременной в ЛНР.

По данным Марочко, в результате прицельной атаки сил спецоперации армии России лишь семьдесят процентов украинской тяжёлой техники дошло до пункта назначения.