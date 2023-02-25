Newsweek: переброшенные в Артемовск солдаты ВСУ живут 4 часа
Издание Newsweek рассказало о сроке жизни украинских военных, которые сражаются в районе Артемовска.
25 февраля экс-морпех США Трой Оффенбекер, воюющий на стороне Украины, дал интервью журналистам газеты Newsweek, где публично заявил, что украинские военнослужащие, которые пребывают в район Артемовска в качестве подкрепления, зачастую умирают через четыре часа.
Также Оффенбекер дал личную характеристику сражениям с российскими войсками под Артемовском, признавшись, что считает увиденное "мясорубкой".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Тарас Медведев
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