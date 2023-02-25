Newsweek: переброшенные в Артемовск солдаты ВСУ живут 4 часа

Издание Newsweek рассказало о сроке жизни украинских военных, которые сражаются в районе Артемовска.

25 февраля экс-морпех США Трой Оффенбекер, воюющий на стороне Украины, дал интервью журналистам газеты Newsweek, где публично заявил, что украинские военнослужащие, которые пребывают в район Артемовска в качестве подкрепления, зачастую умирают через четыре часа.

Также Оффенбекер дал личную характеристику сражениям с российскими войсками под Артемовском, признавшись, что считает увиденное "мясорубкой".