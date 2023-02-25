Я переживала, что изменила мужу с его отцом, а потом увидела его с другой

Сексуальная энергетика моего свекра свела меня с ума, и я изменила мужу, но потом застала его с другой женщиной.

У меня счастливая семья, добрый понимающий муж и прекрасные дети. В браке мы прожили семь лет. Но я не могла не замечать, что отец моего мужа очень привлекательный и сексуальный мужчина.

Однажды, когда мама мужа была в больнице, я зашла к ним домой. Свекор был один, вышел полураздетый из душа. Я не удержалась, подошла к нему, и понеслось. Я изменила мужу. Потом мы стали встречаться время от времени.

Я испытывала сильное чувсто вины за измену супругу. Рыдала по ночам в ванной, когда он спал. И решила все рассказать, потому что подумала, что он не заслужил такого отношения. Настроилась на разговор, прихожу домой, и слышу из спальни женский смех. Оказалось, что муж тоже мне изменял!