Физик Ричард Фейнман взламывал сейфы в качестве развлечения в свободное время

Гениальный физик Ричард Фейнман имел странное хобби: чтобы доказать несовершенство систем безопасности, он взламывал сейфы.

Физик Ричард Фейнман был одним из ученых, участвовавших в секретном Манхэттенском проекте. И там его нередко одолевала скука. Тогда он прибегал к своему излюбленному развлечению: Фейнман взламывал сейфы ради того, чтобы доказать, насколько несовершенны существующие системы безопасности.

Среди других эксцентричных хобби профессора было увлечение стриптизом. Его нередко можно было увидеть в тематических клубах и барах. Он доказал, что причиной взрыва Челленджера в 1986 году стали резиновые уплотнительные кольца.

Параллельно с научной и развлекательной деятельностью, Фейнман успел выучить древний язык майя и овладеть навыком тувинского горлового пения.