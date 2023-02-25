Физик Ричард Фейнман взламывал сейфы в качестве развлечения в свободное время
Гениальный физик Ричард Фейнман имел странное хобби: чтобы доказать несовершенство систем безопасности, он взламывал сейфы.
Физик Ричард Фейнман был одним из ученых, участвовавших в секретном Манхэттенском проекте. И там его нередко одолевала скука. Тогда он прибегал к своему излюбленному развлечению: Фейнман взламывал сейфы ради того, чтобы доказать, насколько несовершенны существующие системы безопасности.
Среди других эксцентричных хобби профессора было увлечение стриптизом. Его нередко можно было увидеть в тематических клубах и барах. Он доказал, что причиной взрыва Челленджера в 1986 году стали резиновые уплотнительные кольца.
Параллельно с научной и развлекательной деятельностью, Фейнман успел выучить древний язык майя и овладеть навыком тувинского горлового пения.
Опубликовано: Эльза Ли
-
-
-
Тарас Медведев
Британская разведка больше не находит иранских беспилотников в атаках на Украине
С 15 февраля не поступало сообщений о том, что Россия использует «иранские беспилотники односторонней атаки» для нанесения ударов по Украине, говорится в последнем отчете разведки Минобороны Великобритании.Подробнее...
-
-