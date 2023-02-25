Байден заявил о возможной неспособности ВСУ захватить Крым

Джо Байден утверждает, что украинские войска могут не суметь установить контроль над крымским полуостровом.

Днём субботы американский президент Джозеф Байден публично заявил, что вооружённые силы Украины могут не захватить Крым с первого раза, ввиду чего данный полуостров сможет вернуться под единоличный контроль Киева лишь после окончания переходного периода, который можно установить после завершения российской спецоперации.

При этом Байден отметил, что Белый дом оставляет решение о возможном захвате Крым за Владимиром Зеленским и не предостерегает от попыток операций в данном регионе.