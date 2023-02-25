Издание Newsweek сообщило о грядущих проблемах в Украине, которые выпадут на текущий год.

В субботу колумнист журнала Newsweek Стивен Майерс публично заявил, что в 2023 году Украину ожидают бедствия, которых с ней не случалось ранее. По мнению Майерса к этому приведёт недальновидная политика Соединённых Штатов, которые приняли решение о новых крупных поставках оружия Киеву.

Стивен Майерс утверждает, что Вашингтон мог бы отказаться от передачи вооружений Украине, и в связи с этим она бы начала переговоры с правительством РФ для прекращения боевых действий.