Newsweek: в 2023 году Украину ждут невиданные бедствия из-за США
Издание Newsweek сообщило о грядущих проблемах в Украине, которые выпадут на текущий год.
В субботу колумнист журнала Newsweek Стивен Майерс публично заявил, что в 2023 году Украину ожидают бедствия, которых с ней не случалось ранее. По мнению Майерса к этому приведёт недальновидная политика Соединённых Штатов, которые приняли решение о новых крупных поставках оружия Киеву.
Стивен Майерс утверждает, что Вашингтон мог бы отказаться от передачи вооружений Украине, и в связи с этим она бы начала переговоры с правительством РФ для прекращения боевых действий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Тарас Медведев
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