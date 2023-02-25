Депп, как и многие из его коллег в индустрии развлечений, получал огромные гонорары

Получал огромные гонорары за свои роли в кино, и расходовал деньги на дорогие недвижимости и экстравагантные потребности.

Он потратил $75 млн на покупку 14 резиденций, включая деревню во Франции, и $3 млн на последнюю волю своего друга Хантера Томпсона.

Однако, когда в 2016 году его финансовое положение ухудшилось, владельцы его компании TMG предложили ему продать свои основные активы, чтобы решить проблемы с долгами.

Депп подал на менеджеров в суд, утверждая, что их действия привели его к банкротству, и потребовал компенсации.

TMG, в свою очередь, обвинила звезду в расточительстве и заявила, что неоднократно просила его контролировать свои расходы, которые достигали до $2 млн в месяц.

В настоящее время разбирательство продолжается, а Деппу предстоит рассчитывать на кассовый успех своих будущих фильмов, так как его финансовое будущее остается под вопросом.