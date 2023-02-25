Боррель объявил о введении десятого пакета санкций Евросоюза против РФ

Жозеп Боррель сообщил, что ЕС ввёл десятый антироссийский пакет санкций 25 февраля.

Вечером субботы глава отдела Евродипломатии Жозеп Боррель уведомил о введении десятого пакета санкций Европейского союза в отношении России. По словам Борреля, в список вошли 121 физическое и юридическое лицо из РФ, а также санкции в отношении российских СМИ RT Arabic и Sputnik.

Также Евросоюз запретил транзит товаров двойного назначения через России и закупку российских каучука и битума синтетического происхождения.