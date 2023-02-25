МО России: войска РФ поразили пункт дислокации элитных подразделений ВСУ

Российские военные нанесли прицельный удар по местам расположения элитных украинских военных.

Генерал-лейтенант армии России Игорь Конашенков провёл брифинг Министерства обороны РФ, где сообщил, что российские войска нанесли удар по пунктам дислокации подразделений морской пехоты и спецназа вооружённых сил Украины в населённом пункте Глухое Днепропетровской области.

Также Конашенков сообщил о ликвидации порядка четырёхсот украинских солдат на трёх участках фронта всего за один день ведения спецоперации.