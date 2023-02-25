Бойцы ВСУ взорвали дамбу к северу от города Артёмовск в ДНР, в настоящее время вода затапливает посёлок Ступки.

25 февраля российское интернет-издание Readovka сообщило о том, что бойцы подразделений Вооружённых сил Украины взорвали дамбу к северу от Артёмовска в Донецкой Народной Республике, чтобы замедлить активное наступление ЧВК «Вагнер».

Отмечается, что в результате данного инцидента вода начала затапливать посёлок Ступки.

Предположительно, ВСУ уже покидают территорию расположенную севернее речки Ближние Ступки, протекающей близ Артёмовска.