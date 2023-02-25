Китайские бабушки и дедушки позволяют своим внукам-дошкольникам абсолютно все

В Китае воспитанием маленьких детей полностью занимаются бабушки и дедушки пока родители работают.

В Китае с его традиционным культом семьи ответственность за воспитание внуков полностью ложится на бабушек и дедушек, чему они очень рады. Родители работают, а ребенком занимаются родители мужа или жены. Это нормальная практика в этой стране.

Декретный отпуск в Китае длится всего три месяца, после чего оба родителя должны приступить к работе. Поэтому они отдают ребенка в семью своих родителей, и навещают малыша разве что по выходным. Бабушки и дедушки позволяют своим внукам-дошкольникам практически все: главное, чтобы не устал и не перетрудился.

Они постоянно балуют ребенка покупкой игрушек и сладостей, и буквально все делают за него. Но свободы выбора, например, в какую секцию пойти заниматься, у малыша нет. Это решают родители. Некоторые дедушки и бабушки воспитывают внуков вплоть до средней школы. Все зависит от загруженности родителей.