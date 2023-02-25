Факты из жизни в Индии, которые поражают европейских туристов

В Индии огромное богатство соседствует с ужасающей бедностью, а традиции с инновациями: и это не все, что шокирует прибывшего в эту страну еропейца

Индия занимает седьмое место в мире по темпам экономического развития. Фармацевтическую продукцию и чай она экспортирует по всему миру. И в это же время ее жители ютятся в картонных коробках в трущобах, и не могут позволить себе нормальную еду и медицинскую страховку. Это не все, что шокирует европейца, прибывшего в Индию.

На слонах в этой стране не ездят. Привычный транспорт, авто, скутеры, велосипеды и рикши. А вот коровы ходят везде, и никто не имеет права им мешать. Даже прогонять корову, прилегшую отдохнуть на дороге нельзя: придется ждать, когда она сама удосужится уйти. Индийских танцев на улицах тоже не увидишь: потанцевать можно только в специальных заведениях с лицензией.

Женщины без разрешения мужа не могут здесь снять квартиру или устроиться на работу. А в 8 вечера порядочная жена должна быть дома. Даже выходить в кафе без сопровождения могут не все женщины. Молодое поколение девушек более прогрессивно: многие получают высшее образование. В Индии легко попасть в автоаварию, потому что правила дорожного движения отсутствуют. И купить натуральный индийский чай тоже едва ли удастся: вся продукция отправляется на экспорт.