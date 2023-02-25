Таджикские модницы рисуют себе монобровь и вставляют золотые зубы, чтобы казаться привлекательнее

Каноны женской красоты в Таджикистане способны поразить неподготовленного европейца, ведь здесь популярны сросшиеся брови и золотые зубы.

В Таджикистане понятия женской красоты очень своеобразны. Привлекательными считаются густые темные брови. Чем гуще, тем лучше. Особым шиком считается монобровь. Девушки, которых природа не наградила такой особенностью, нередко дорисовывают ее карандашом. Лишь недавно этот тренд начал уступать более европейским представлениям о прекрасном.

В силу исламской религии таджикские девушки часто носят платки, закрывающие их волосы, и платья в пол с длинными рукавами. Зона плеч и декольте обязательно закрыта. Таджикские платья и халаты очень яркие. Это считается модным и красивым.

Отдельным трендом таджикской моды считаются золотые зубы. По ним можно определить социальный статус человека. Состоятельные таджики независимо от пола стараются вставить себе как можно больше золотых зубов, нередко жертвуя своими родными.