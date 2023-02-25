Индейцы мохаве приютили осиротевшую девушку из семьи мормонов: удивительная история Оливии Оатман

Оливии Оатман было всего 13 лет, когда она лишилась семьи, и 19, когда ее вернули назад в цивилизацию.

На память о пребывании в индейском племени у девушки из мормонской семьи Оливии Оатман на всю жизнь осталась татуировка на подбородке. В 1850 году Оливия вместе со своей семьей путешествовала по Калифорнии, когда они подверглись нападению индейцев явапаи. Родители погибли, а Оливия оказалась в плену.

Год ее держали в ужасных условиях как рабыню в индейской деревне, но она выжила, и ее выкупили за лошадь представители племени мохаве. Племя оказалось более дружелюбным. Они приняли Оливию в свои ряды, сделав ей традиционные татуировки на руках и подбородке. Ей дали местную одежду, и выделили участок для земледелия.

Оливии было 19, когда к мохаве из Форт-Юмы пришел посланец, заявивший, что белые люди требуют вернуть девушку под угрозой нападения на племя. Так, Оливия вернулась в цивилизацию. Процесс обратного перехода к европеизированной жизни у девушки проходил сложно, и продлился несколько лет. И она всегда с особым трепетом вспоминала о годах жизни с мохаве.