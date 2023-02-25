ЕС ввёл в действие десятый пакет санкций против России
Евросоюз ввёл в действие десятый пакет санкций против России, который затронет более 120 физлиц и организаций.
В субботу, 25 февраля 2023 года, Европейский союз опубликовал в официальном журнале десятый по счёту пакет санкций против Российской Федерации, тем самым ввёл в действия данные санкционные ограничения.
Санкции введены, в частности, в отношении «Альфа-банка», «Росбанка» и банк «Тинькофф», ряда финансовых организаций, промышленных предприятий и физических лиц.
Всего под действие европейских санкционных ограничений попали 87 физических и 34 юридических лиц.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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