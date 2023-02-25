РИА Новости: ВСУ пытались помешать продвижению российских военных подрывом дамбы в Артемовске

РИА Новости сообщает о подрыве украинскими военными дамбы в северной части Артемовска (Бахмута).

По информации агентства, таким способом ВСУ пытались замедлить продвижение российских военных к городу.

Сообщается также, что в результате подрыва сооружения район Ступки оказался затоплен, однако официально эти сведения пока не подтверждены.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российских бойцов отделяет от центра Артемовска всего 1740 метров.