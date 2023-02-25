Зеленский разочарован десятым пакетом санкций ЕС против России
2023-02-25 23:08
Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу нового пакета санкций, принятого накануне Евросоюзом.
Он признал, что санкционные ограничения ЕС направлены на российскую финансовую систему и медиа, а также на военно-промышленный комплекс.
Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что на Украине ждут мер в отношении российской атомной промышленности, в том числе против «Росатома».
По его мнению, необходимо увеличить давление на российскую армию с помощью санкционных ограничений, а также активнее воздействовать на банковскую сферу РФ.
Опубликовано: Светлана Репина
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Светлана Репина
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