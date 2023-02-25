Зеленский разочарован десятым пакетом санкций ЕС против России

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу нового пакета санкций, принятого накануне Евросоюзом.

Он признал, что санкционные ограничения ЕС направлены на российскую финансовую систему и медиа, а также на военно-промышленный комплекс.

Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что на Украине ждут мер в отношении российской атомной промышленности, в том числе против «Росатома».

По его мнению, необходимо увеличить давление на российскую армию с помощью санкционных ограничений, а также активнее воздействовать на банковскую сферу РФ.