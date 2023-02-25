Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в конце марта на юге моет начаться наступление ВСУ.

По его словам, украинские военные могут начать свое наступление с Запорожской области, о чем хорошо знают в РФ.

Рогов отметил, что к указанному сроку украинская армия сможет собрать достаточное количество солдат, которых будет безжалостно бросать в топку.

Он также уточнил, что сейчас ВСУ занимаются возведением укрепрайонов на территории Днепропетровской и частично Запорожской области.