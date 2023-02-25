Рогов: в конце марта на юге Украины может начаться наступление ВСУ
2023-02-25 23:22
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в конце марта на юге моет начаться наступление ВСУ.
По его словам, украинские военные могут начать свое наступление с Запорожской области, о чем хорошо знают в РФ.
Рогов отметил, что к указанному сроку украинская армия сможет собрать достаточное количество солдат, которых будет безжалостно бросать в топку.
Он также уточнил, что сейчас ВСУ занимаются возведением укрепрайонов на территории Днепропетровской и частично Запорожской области.
Опубликовано: Светлана Репина
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Светлана Репина
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