Подрыв был сделан, чтобы остановить наступление российских войск и ухудшить условия для жизни мирных граждан. Об этом РИА Новости сообщил Игорь Кимаковский, советник лидера ДНР.

О целях украинской армии при подрыве дамбы в Артемовске подробно рассказал советник Пушилина. Он назвал три главных причины диверсии.

Первая - это желание блокировать путь для наступления российских войск. Штурмовые отряды хотели отрезать от тыла, чтобы препятствовать доставке боеприпасов.

Вторая причина - объявление эвакуации. ВСУ добивались того, чтобы жители ушли из города, поэтому создали условия, неприемлемые для жизни.

Третья причина - разрушение города, чтобы россиянам потом "было неподъемно, с точки зрения экономики, его восстановление".

Кимаковский в своих комментариях о действиях ВСУ отметил, что "для них не важны люди, важно разрушить город".

Также Кимаковский предположил, что взрыв заграждения указывает на отчаяние украинской армии и ее намерении покинуть Артемовск.