Как сообщает РИА Новости, большинство умерших и взятых в плен бойцов ВСУ на поле битвы за Артемовск родом с Западной Украины.

Такую информацию сообщил РИА Новости один из российских солдат, которые штурмовали город.

При досмотре документов пленных украинских бойцов выясняется, что многие из них уроженцы Львовской, Киевской, Иваново-Франковской областей.

Как заверил собеседник РИА Новости, в числе украинцев, сражавшихся за Артемовск, немало солдат - "ветеранов АТО" с хорошим боевым опытом.

Есть также "люди, которые участвовали в конфликте в Донбассе с 2014 года, но таких мало".

На данный момент в Артемовске продолжаются ожесточенные бои. Как сообщают российские военнослужащие, расстояние между передовыми позициями и центром города составляет примерно 1740 метров.