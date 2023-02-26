МВД ФРГ заявило о высоком риске российских диверсий в Германии

2023-02-26 09:05

Федеральный министр внутренних дел Нэнси Файзер предупредила о высоком риске российской дезинформации, шпионажа и саботажа.

«Ситуация с кибербезопасностью еще более ухудшилась. Участились атаки пророссийских хакеров», — заявил Файзер газетам медиагруппы Funke. 

Опасность контролируемой государством шпионско-диверсионной деятельности также остается высокой, сказала министр.

Правительству придется бороться с киберугрозами и «постоянно развивать свои навыки», сказала министр. 

Она подчеркнула: «Мы находимся в гонке с постоянно новыми методами и технологиями атак. Вот почему мы создаем новые инструменты, которые органы безопасности могут использовать для предотвращения кибератак и их лучшего расследования». 

В качестве примера министр внутренних дел привела расширение состава Федерального управления информационной безопасности (BSI).
 

Опубликовано: Тарас Медведев








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