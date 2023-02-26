США: если не будет поддержки НАТО, ВСУ грозит полный развал

В этом уверен бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. В программе Fox News он заявил, что, лишившись помощи НАТО, ВСУ сразу развалятся.

Без участия военных Североатлантического альянса Вооруженные силы Украины не справятся.

Помощь блока заключается в комплектации подразделений и выполнении боевых задач.

Эксперт уверен, что в Киеве нехватка военных, поэтому ВСУ "калечит мальчишек, стариков и женщин".

В то же время Москве, по мнению Макгрегора, удалось "нарастить самый мощный и крупный военный потенциал" в течение предыдущих 30 лет.

Ранее экс-советник Пентагона утверждал: Вашингтон не должен оставлять без внимания объявление Путина о приостановке участия Москвы в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Дуглас Макгрегор предупредил, что Соединенные Штаты и Россия - две державы с большими запасами оружия, которое в состоянии уничтожить все живое на планете.