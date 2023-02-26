Подразделения ВС РФ значительно продвинулись на Марьинском направлении, взяв под контроль опорный пункт ВСУ.

26 февраля информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что служащие армии России взяли под контроль опорный пункт Вооружённых сил Украины южнее города Марьинка в ДНР.

Во время штурма данного участка местности на Марьинском направлении лишь один из четырёх украинских бойцов оказал сопротивление российской разведгруппе.

Отмечается, что боец, который пытался отбиться от атаки служащих ВС РФ, оказался иностранным наёмником ВСУ из Грузии. Как только он получил смертельное ранение, трое украинских военных сразу же сдались в плен, даже не пытаясь оказать первую медицинскую помощь своему сослуживцу.