В СМИ Украины показали, как ВСУ наносят удар по машине скорой помощи в Донецке

Случилось это 25 февраля в Петровском районе Донецка. Удар был нанесен по мирному населению и пришелся как раз на бригаду скорой помощи.

На кадрах ролика можно увидеть, как ракетный удар уничтожает машину скорой помощи.

Поблизости в этот момент находились машины спасателей, прибывших для оказания помощи мирному гражданскому населению, пострадавшему от первого удара ВСУ.

Как известно, атака велась с контролируемого беспилотника, поэтому ВСУ точно знали, куда они наносят удары.

Машина скорой помощи вся была изуродована осколками. Ракетный удар унес жизни водителя, санитара и двух фельдшеров. Ранения получили десять сотрудников МЧС.

Обстрел Петровского района Донецка случился 25 февраля. Со стороны Украины были выпущены шесть снарядов калибра НАТО.