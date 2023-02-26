Пленные бойцы ВСУ рассказали, что не понимали, куда их отправило командование

Корреспондент «РИА Новости» сообщил, что пленённые в Артёмовске бойцы ВСУ рассказали, что не понимали, куда их отправило командование.

26 февраля корреспондент «РИА Новости», со ссылкой на бойцов ЧВК «Вагнер», заявил, что взятые в плен бойцы Вооружённых сил Украины, переброшенные с запада от города Артёмовск в ДНР, не понимают, куда были направлены командованием.

«Людей просто ночью привозят с позиций, с Константиновки, с Часов Яра. Бросают в окопы, бросают в здания, а люди без какой-либо подготовки», — сообщили бойцы ЧВК «Вагнер».

Отмечается, что непонимающие куда попали украинские военнослужащие сдаются в плен или пытаются дезертировать, когда «“выбиваешь” командира» подразделения.