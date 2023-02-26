Глава ЦРУ Вильямс пожаловался на «дерзкое» отношение руководителя российской разведки Нарышкина во время их встречи

Глава ЦРУ США Уильям Бернс рассказал о своей встрече с руководителем Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в ноябре 2022 года.

Бернс отметил, что Нарышкин вел себя очень дерзко, демонстрировал высокомерие, а сама встреча была «довольно удручающей».

По мнению Бернса, поведение Нарышкина отражало уверенность Владимира Путина в том, что российская армия победит в украинском конфликте.

Сам Сергей Нарышкин ранее заявил, что во время его встречи с Бернсом обсуждались вопросы ядерной безопасности и конфликт на Украине.