Глава ЦРУ Вильямс пожаловался на «дерзкое» отношение руководителя российской разведки Нарышкина во время их встречи
2023-02-26 13:07
Глава ЦРУ США Уильям Бернс рассказал о своей встрече с руководителем Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в ноябре 2022 года.
Бернс отметил, что Нарышкин вел себя очень дерзко, демонстрировал высокомерие, а сама встреча была «довольно удручающей».
По мнению Бернса, поведение Нарышкина отражало уверенность Владимира Путина в том, что российская армия победит в украинском конфликте.
Сам Сергей Нарышкин ранее заявил, что во время его встречи с Бернсом обсуждались вопросы ядерной безопасности и конфликт на Украине.
Опубликовано: Светлана Репина