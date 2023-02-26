Советник главы ДНР Кимаковский: подрыв дамбы в Артемовске может привести к эпидемии

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что после подрыва ВСУ дамбы в Артемовске эпидемиологическая ситуация в городе может существенно ухудшиться.

Он пояснил, что быстрое поступление воды в подвалы домов может привести к серьезной эпидемии среди населения.

По его словам, из-за подрыва дамбы ухудшилась также ситуация с поставками продовольствия в город.

Ранее Кимаковский заявил, что украинские военные взорвали дамбу в Артемовске, чтобы замедлить продвижение российских военных.