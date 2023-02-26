МО РФ: армия России уничтожила шесть шесть ДРГ ВСУ на Купянском направлении

В Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие армии России в ходе СВО уничтожили шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Купянском направлении.

26 февраля официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга рассказал о ситуации на Купянском направлении, заявив, что за минувшие сутки спецоперации по защите Донбасса солдаты армии России на данном участке фронта уничтожили шесть диверсионно-разведывательных групп Вооружённых сил Украины.

Кроме того, артиллеристы «Западной» группировки войск нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районе посёлка Новосёловское Луганской Народной Республики, а также в окрестностях сёл Масютовка и Кисловка Харьковской области.

Конашенков подытожил, что потери украинской стороны на Купянском направлении за сутки составили до шестидесяти единиц живой силы, две боевые бронированные машины и два автомобиля.