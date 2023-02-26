Захарова: Швейцария отказалась от нейтралитета, встав на сторону Киева

Мария Захарова обвинила администрацию Берна в отказе от нейтралитета после начала спецоперации.

26 февраля представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что правительство Швейцарии нарушило более чем двухвековую практику нейтралитета своей страны, встав на сторону Украины после начала российской специальной военной операции, о чём свидетельствует присоединение Берна к санкциям против Москвы и всесторонняя помощь Киеву.

По мнению Захаровой, в Швейцарии не считают, что отказались от государственного нейтралитета, однако факты свидетельствуют об обратном.