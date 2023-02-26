Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщили, что служащие ВС РФ уничтожили узел связи 110-й мотопехотной бригады ВСУ под Авдеевкой в ДНР.

В воскресенье, 26 февраля 2023 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что солдаты армии России уничтожили узел связи 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Вооружённых сил Украины в окрестностях города Авдеевка в Донецкой Народной Республике.

Конашенков добавил, что за прошедшие сутки специальной военной операции России на Украине российские военные также поразили ремонтно-восстановительную базу вооружения и военной техники ВСУ близ посёлка Старорайское ДНР.