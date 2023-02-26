«РИА Новости»: со стороны ВСУ в Артемовске воюют жители Западной Украины

Издание "РИА Новости" рассказало, из каких областей Украины подразделений ВСУ прибывают в Артемовск.

26 февраля военные корреспонденты взяли интервью у бойца российской ЧВК "Вагнер", который утверждает, что вместе с сослуживцами ему удалось взять в плен крупную группу солдат ВСУ, при осмотре документов которых выяснилось, что они прибыли на фронт из Киевской и Львовской областей.

По мнению опрошенного бойца "Вагнера", украинский Генштаб задействует мобилизационные резервы западной части страны по причине неукомплектованности подразделений.