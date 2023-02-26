В Италии из-за сильной засухи высохли знаменитые каналы Венеции

Продолжительная зимняя засуха привела к пересыханию каналов в итальянской Венеции.

Теперь в городе невозможно движение гондол, а также водных такси и скорой помощи, которые перемещались по каналам.

Ситуация усугубляется тем, что прошлым летом в Альпах выпало менее половины обычного количества осадков.

В результате сократилось количество снега, пострадали реки и озера. Уровень воды в самой длинной из альпийских рек снизился на 61%.