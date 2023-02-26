«РИА Новости»: солдат ВСУ сажают в клетки за провинности на поле боя

Военные корреспонденты "РИА Новости" сообщили, что украинских солдат часто сажают в клетки в качестве наказания.

26 февраля военкоры газеты "РИА Новости" взяли интервью у бойца ЧВК "Вагнер", который утверждает, что он и его товарищи обнаружили телефон убитого солдата ВСУ, на котором оказалась видеозапись с сидящим в клетке украинским военным. По данным опрошенного, что в армии Украины широко распространена подобная практика наказания.

Также солдат российской ЧВК отметил, что попавший в клетку украинский боец был наказан за пьяную драку, которая чуть ни привела к смерти его сослуживца.