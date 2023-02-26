Шольц: в мирном плане Китая не хватает пункта о выводе ВС РФ из Украины

Олаф Шольц выступил с критикой китайского плана по мирному урегулированию украинского конфликта.

26 февраля канцлер Германии Олаф Шольц впервые дал публичную оценку плану Китая по урегулированию конфликта в Украине, отметив, что в нём не достаёт пункта о выводе российского военного контингента с территории украинского государства.

Днём ранее Владимир Зеленский также прокомментировал китайский мирный план, отметив, что не считает его руководством к действию. Вместе с тем Зеленский признал, что высказывание официальных лиц Пекина на тему российской спецоперации в Украине является важным и способствует приближению мира в регионе.