Экс-морпех армии США Эрл Катагнус-младший сообщил о рисках втягивания Запада в украинский конфликт.

26 февраля бывший морпех ВС Соединённых Штатов Эрл Катагнус-младший дал интервью журналистам газеты The American Thinker, где публично заявил, что накануне глава американских военных штабом Марк Милли сообщил о наступившем стратегическом поражении России на Украине.

По мнению Катагнуса-младшего, подобное мышление американских военных начальников приведёт к тому, что Украина станет для Запада новым Афганистаном или Ираком, откуда войска США ранее отступили с позором.