American Thinker: Украина станет для Запада новым Ираком или Афганистаном
2023-02-26 15:06
Экс-морпех армии США Эрл Катагнус-младший сообщил о рисках втягивания Запада в украинский конфликт.
26 февраля бывший морпех ВС Соединённых Штатов Эрл Катагнус-младший дал интервью журналистам газеты The American Thinker, где публично заявил, что накануне глава американских военных штабом Марк Милли сообщил о наступившем стратегическом поражении России на Украине.
По мнению Катагнуса-младшего, подобное мышление американских военных начальников приведёт к тому, что Украина станет для Запада новым Афганистаном или Ираком, откуда войска США ранее отступили с позором.
Опубликовано: Ткачёв Андрей