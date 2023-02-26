Замглавы ГУР Скибицкий: ВСУ будут наносить удары по территории России

Заместитель главы украинской разведки Вадим Скибицкий заявил, что этой весной ВСУ планируют начать масштабное контрнаступление.

По его словам, украинские военные планируют вбить клин между Крымом и материковой частью России.

Скибицкий подчеркнул, что для возвращения Украине всех территорий будут прикладываться максимальные усилия.

В связи с этим Вооруженные силы Украины могут наносить удары по Белгородской области РФ, где находятся российские военные склады.