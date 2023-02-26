Замглавы ГУР Скибицкий: ВСУ будут наносить удары по территории России
2023-02-26 15:09
Заместитель главы украинской разведки Вадим Скибицкий заявил, что этой весной ВСУ планируют начать масштабное контрнаступление.
По его словам, украинские военные планируют вбить клин между Крымом и материковой частью России.
Скибицкий подчеркнул, что для возвращения Украине всех территорий будут прикладываться максимальные усилия.
В связи с этим Вооруженные силы Украины могут наносить удары по Белгородской области РФ, где находятся российские военные склады.
Опубликовано: Светлана Репина