ISW: на Западе уже готовят соглашение между НАТО и Украиной

В американском институте изучения войны ISW полагают, что на Западе уже разрабатывается пакт между НАТО и Украиной.

Предполагается, что документ будет предусматривать получение Украиной современных видов вооружений и военной техники.

При этом о вступлении страны в Североатлантический альянс речь не идет, в НАТО лишь хотят скорейшего завершения конфликта.

По данным ISW, пакт поможет Украине подготовиться к контрнаступлению и одержать победу в конфликте.