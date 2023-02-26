ISW: на Западе уже готовят соглашение между НАТО и Украиной
2023-02-26 15:25
В американском институте изучения войны ISW полагают, что на Западе уже разрабатывается пакт между НАТО и Украиной.
Предполагается, что документ будет предусматривать получение Украиной современных видов вооружений и военной техники.
При этом о вступлении страны в Североатлантический альянс речь не идет, в НАТО лишь хотят скорейшего завершения конфликта.
По данным ISW, пакт поможет Украине подготовиться к контрнаступлению и одержать победу в конфликте.
Опубликовано: Светлана Репина