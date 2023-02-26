19Fortyfive: оборонительные рубежи России станут испытанием для ВСУ

Издание 19Fortyfive рассказало об испытании, которое российские войска приготовили для армии Украины.

Зарубежный военный аналитик Роберт Фарли дал интервью изданию 19Fortyfive, где заявил, что нынешние оборонительные сооружения российской армии выглядят более грозными, чем несколько месяцев назад. По мнению Фарли, в случае начала украинского контрнаступления оборонительные рубежи России станут тяжёлым испытанием для подразделений ВСУ.

При этом Роберт Фарли отметил, что поставки западного оружия армии Украины не способствуют контрнаступлению ВСУ, а наоборот, вносит раздал в ряды украинской армии из-за сильных различий в поставляемой Западом технике.