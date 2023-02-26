Шеремет: ВСУ ждёт неприятный сюрприз при попытке наступления на юге

Михаил Шеремет рассказал о сюрпризе, который будет ожидать украинские войска при попытке проведения контрнаступления.

26 февраля депутат российской Госдумы Михаил Шеремет заявил, что накануне представитель ГУР Украины Вадим Скибицкий сообщил о намерениях подразделений ВСУ вклиниться в оборону армии России между Крымом и материковой частью РФ, начав контрнаступление в регионе.

По мнению Шеремета, слова Скибицкого являются частью информационно-психологической операцией украинского Генштаба, однако в случае реального начала контрнаступательной операции ВСУ на юге солдат армии Украины будет ожидать сюрприз в виде готовности российских военных к отражению агрессии.