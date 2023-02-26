Истребители Су-25 ВКС России сбросили бомбы на позиции ВСУ в Авдеевке

Российские истребители атаковали позиции украинских военных на Донбассе при помощи фугасных бомб.

26 февраля военные корреспонденты информагентства "РИА Новости" сообщили, что истребители Су-25 военно-космических сил России сбросили тяжёлые фугасные бомбы ФАБ-500 на укрепрайоны вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной республики.

По данным "РИА Новости", уничтоженный укрепрайон ВСУ создавался в течение девяти лет с начала конфликта на территории Донбасса, однако был ликвидирован только в ходе спецоперации.