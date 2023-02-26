Военкор Поддубный: ВСУ в Артемовске окружены без возможности эвакуации
2023-02-26 16:54
Военкор Евгений Поддубный сообщает, что командование ВСУ уже проинформировало Владимира Зеленского об окружении украинских военных в Артемовске (Бахмуте).
По его данным, эвакуировать подразделения ВСУ, оставшиеся в окружении, уже невозможно.
Эта информация подтверждается тем, что для отступления у ВСУ оставалась только одна дорога через Хромово, которая находится под огневым контролем россиян.
Ранее стало известно о захвате российскими военными населенного пункта Ягодное под Артемовском.
Опубликовано: Светлана Репина
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Диана Мудреченко
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