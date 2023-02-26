Военкор Поддубный: ВСУ в Артемовске окружены без возможности эвакуации

Военкор Евгений Поддубный сообщает, что командование ВСУ уже проинформировало Владимира Зеленского об окружении украинских военных в Артемовске (Бахмуте).

По его данным, эвакуировать подразделения ВСУ, оставшиеся в окружении, уже невозможно.

Эта информация подтверждается тем, что для отступления у ВСУ оставалась только одна дорога через Хромово, которая находится под огневым контролем россиян.

Ранее стало известно о захвате российскими военными населенного пункта Ягодное под Артемовском.