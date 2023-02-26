Лукашенко разрешил белорусам на Масленицу выпить 50 грамм и закусить блинами

Tg-канал «Пул Первого» сообщил о том, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко разрешил гражданам на Масленицу выпить 50 грамм и закусить блинами.

В воскресенье, 26 февраля 2023 года, президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в ежегодном спортивно-массовом мероприятии «Минская лыжня» в республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» и пообщался с прессой, посоветовав белорусам придерживаться сбалансированного питания.

Белорусский лидер, испытывающий неприязнь к лицам, злоупотребляющим алкоголем, добавил, что сегодня, когда православные христиане отмечают Прощеное воскресенье, белорусы могут «50 грамм выпить и блинами закусить» перед Великим Постом, который начнётся уже завтра и продлится 7 недель.