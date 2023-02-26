Старовойт: ВСУ обстреляли Кореневский и Глушковский районы Курской области

В воскресенье вечером, 26 февраля 2023 года, губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Tg-канале сообщил, что Кореневский и Глушковский районы попали под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины.

Старовойт уточнил, что в результате данного инцидента в попавших под огонь ВСУ населённых пунктах Курщины жертв и пострадавших среди мирного населения, а также повреждений нет.

Но из-за «прилётов» украинских снарядов село Алексеевка Глушковского района обесточено. На месте находятся аварийные бригады, которые уже приступают к экстренному ремонту.