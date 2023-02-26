Патриарх Кирилл назвал Донбасс форпостом Русского мира

Информационное агентство «РИА Новости» сообщило, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с детьми назвал Донбасс форпостом Русского мира.

«Донбасс сегодня - это форпост русского мира, форпост России … Замечательно, что Россия встала за защиту интересов Донбасса и не разрешила осуществить те планы, которые были у наших противников … Донбасс - это органическая неразрывная часть России», — цитирует патриарха Кирилла информагентство «РИА Новости».

Патриарх Кирилл также выразил свою уверенность в том, что вхождение новых субъектов в Российскую Федерацию «даёт основание с уверенностью смотреть в будущее».

Кроме того, никто в мире не сможет господствовать над слабыми до тех пор, пока есть Россия, что, по мнению епископа, понимает коллективный Запад.