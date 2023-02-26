Как заявил отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Америки Скотт Риттер, уже к осени текущего года украинская военная машина будет не в состоянии оказывать дальнейшее сопротивление.

Как заявил Риттер (далее цитата), «Украина не протянет в этом конфликте до конца лета. Они истощат боеприпасы к середине лета, а в артиллерийской войне, если вы лишились снарядов, вы все умрете». По мнению Риттера, уже к октябрю вооруженные силы Украины будут разгромлены, а оставшиеся в живых украинские солдаты и офицеры попадут в плен.

Ранее бывший американский разведчик выступил с заявлением о том, что президент Украины Владимир Зеленский проиграет войну и повторит судьбу Адольфа Гитлера. По словам офицера, вооруженные силы Украины в настоящее время находятся в критическом положении, поэтому лучшее, что сейчас может сделать украинский лидер — это покинуть страну.