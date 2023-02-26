Макгрегор: на Украине погибли около 2 500 польских наёмников ВСУ

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что в ходе СВО РФ на Украине погибли около 2 500 польских наёмников ВСУ.

26 февраля бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу The Jimmy Dore Show назвал потери польского корпуса в составе Вооружённых сил Украины в ходе российской спецоперации по защите Донбасса.

Макгрегор утверждает, что около 2 500 из 20 000 польских наёмников, воюющих на стороне Киева, были ликвидированы в ходе боевых действий на Украине и теперь «лежат на кладбищах в Польше».